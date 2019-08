Saamelaisten maalliset jäännökset pääsivät takaisin hautaansa

Kaikkiaan 25 saamelaisen jäännökset laskettiin seremonian saattelemana hautaan vanhalla hautuumaalla Lyckselen Gammplatsenilla, Pohjois-Ruotsissa.

Hautaan palautus tehtiin yhteistyössä Ruotsin kirkon, Lyckselen kunnan, Västerbottenin museon ja Lyckselen saamelaisyhdistyksen kanssa.

Jäännösten palauttaminen on ollut tärkeää etenkin saamelaisten edustajille. Saamelaiskäräjät on vaatinut haudoista vietyjen jäännösten palauttamista vuodesta 2007 asti, mutta saamelaisten jäännöksiä on edelleen 11 valtiollisessa museossa.

Lyckselen jäännökset nostettiin ylös arkeologisen kaivauksen yhteydessä 1950-luvun alussa ja lähetettiin tutkittavaksi Tukholman historialliseen museoon (Historiska museet). Vuodesta 2015 lähtien jäännöksiä on säilytetty Uumajan Västerbottenin museossa.