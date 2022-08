Skinnskattebergin kunta päivittää verkkosivujaan kritiikin jälkeen

Skinnskattebergin kunta saa vuosittain 660 000 kruunua valtion varoja kattaakseen lisäkustannukset, joita suomen kielen hallintoalueeseen kuuluminen tuo kunnalle.

Vuoden 2021 aikana kunta ei käyttänyt lainkaan rahaa suomenkielisten verkkosivujen kehittämiseen.

– Pyrkimyksenä on ollut, että kotisivuilta saisi suomeksi tietoa siitä, mitä kunnassa tapahtuu. Ruotsissa on 66 kuntaa, jotka kuuluvat suomen kielen hallintoalueeseen, ja voimme ottaa ideoita ja oppia muilta näissä kysymyksissä, sanoo Skinnskattebergin kunnanjohtaja Annelie Johansson.

Johansson on Suomi-Seuran kanssa samoilla linjoilla siitä, että kunnan kotisivua on syytä päivittää. Hänen mukaansa työ on käynnissä.

– Kunnan eri sektoreiden on syytä olla mukana ja päivittää tietoa verkkosivuille. Koulutusta tästä on annettu. Aiemmin ainoastaan yksi henkilö on voinut päivittää verkkosivua, mutta nyt useammat saavat saman mahdollisuuden, Johansson kertoo.