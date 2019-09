Suomalaispelaajien määrä romahtanut SHL:ssä

Örebro Hockey on tällä kaudella Luulajan ohella ainoa joukkue, joka on värvännyt vähintään yhden ketjun verran suomalaispelaajia. Örebron satsaus näyttää kannattavan, sillä sarjan häntäpäähän povattu joukkue on avannut sarjan hyvin: saldona on eilisen kierroksen jälkeen kaksi voittoa ja yksi tappio.

Suomalaispelaajien määrä SHL:ssä oli huipussaan runsaat 10 vuotta sitten, kun suomalaisvahvistuksia kiekkoili silloisessa Elitserienissä yli 50. Tänä vuonna ruotsalaiskaukaloissa luistelee 15 suomalaispelaajaa.

Suomalaispelaajien määrä on romahtanut huippuvuosien tasolta. Foto: SVT Grafik

Sen jälkeen määrä on kääntynyt tasaiseen laskuun. Pelaajamäärän vähentyminen alkoi samaan aikaan, kun venäläisvetoinen KHL perustettiin vuonna 2008. KHL on pystynyt tarjoamaan ainakin huippupelaajille kovempia palkkoja kuin SHL-seurat.

SHL:n mukaan kehitystä selittää myös se, että ruotsalaisseurojen juniorityö on nyt aiempaa paremmalla tasolla.