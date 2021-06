Suomeen pääsee, jos on saanut vähintään yhden koronarokoteannoksen vähintään kaksi viikkoa ennen matkaa ja voi esittää siitä todistuksen. Jos on sairastanut koronan puolen vuoden sisällä ja on sanut siitä lääkärintodistuksen, niin pääsee myös maahan.

Kolmen vuorokauden sisällä otettu negatiivinen koronatesti, joko antigeeni- tai PCR-testi käy myös. Määräykset eivät koske alle 16-vuotiaita lapsia.