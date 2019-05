Suomen aborttilaki on 1970-luvulta – asiantuntijat: Aika päivittää Ruotsin tasolle

Ruotsissa tehdään tuplasti enemmän abortteja kuin Suomessa. Asia selviää Sosiaalihallituksen tuoreista tilastoista.

Asiantuntijoiden mukaan Ruotsin aborttimäärään vaikuttaa vapaa aborttilaki sekä myös kulttuurilliset tekijät.

– Esimerkiksi Ahvenanmaalla on huomattavasti enemmän abortteja kuin manner-Suomessa, vaikka lainsäädäntö on sama. Tämä antaisi ymmärtää, että raskaudenkeskeytysten määrä on myös kulttuurillista. Näyttäisi siltä, että Suomessa suhtautuminen abortteihin on tiukempaa kuin Ruotsissa, sanoo Suomen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Mika Gissler.

Ruotsin tuore aborttitilasto näyttää aborttien määrän säilyneen ennallaan. Ruotsissa tehtiin 2018 noin 19 aborttia 1000 hedelmällisyysikäistä naista kohden. Foto: SVT

”Kenenkään ei pitäisi joutua kertomaan syytä”

Suomessa aborttilaki on 50 vuotta vanha, ja aborttiin vaaditaan aina syy. Asiantuntijoiden mukaan laki tulisi päivittää muiden Pohjoismaiden tasolle.

– Jos raskaus ei ole toivottu ja halutaan keskeytys, perusteiden keksiminen tai esittäminen on hieman jopa nöyryyttävää, Gissler sanoo.

Samaa mieltä on myös Karoliinisen instituutin kätilöopettaja ja kätilö Maria Ahlbom:

– Minusta se on kamalan sääli, että syytä kysytään. Nainen tekee abortin siksi, ettei halua jatkaa raskautta. Kenenkään ei pitäisi joutua kertomaan syytä, ellei itse halua, Ahlbom sanoo.

Suomessa abortin saamisessa voi olla ongelmia

Vaikka Suomessa syyksi käyvät sosiaaliset tai taloudelliset syyt, joita tulkitaan melko vapaasti, voi abortin saamisessa silti olla ongelmia:

– Hyvin vapaamielisesti lakia tulkitaan, mutta aina pitää olla jokin peruste, joka kirjataan ylös. Joiltakin pieniltä paikkakunnilta on tullut sellaista viestiä, että on ollut hankala saada abortti – jos esimerkiksi terveyskeskuksessa on ollut aborttiin kielteisesti suhtautuva henkilö, Gissler kertoo.

Ruotsin aborttilaki Suomea vapaampi

Ruotsissa abortin saa viikolle 18 asti, eikä abortille tarvitse koskaan antaa syytä.

– Minulla kätilönä ei ole mitään syytä kysyä, miksi nainen haluaa abortin. Se on naisen oma päätös, kertoo kätilö ja Karoliinisen instituutin kätilöopettaja Maria Ahlbom.