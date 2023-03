Suomea opiskellut vanhainkodin yöhoitaja: ”Hieno kieli”

Wesslandian vanhainkodissa Tierpissä osa henkilökunnasta on osallistunut hoitoalan suomen kurssille. Suomen kielen opiskelu oli heidän mielestään hauskaa ja mielenkiintoista, ja ääntäminenkin on alkanut aueta. Seuraava askel on uskaltaa käyttää kieltä suomenkielisten asukkaiden kanssa kurssin jälkeen.