Kannattajakorttien keräys vauhdittaa Suomen presidenttikisaa

Suomessa presidenttipeli on jo päässyt käyntiin, vaikka ehdokkuus ei vielä ole varmaa kaikkien julkisuudessa esillä olleiden nimien kohdalla.

Suomalaismedian kannatusmittauksissa kärkisijoille ovat nousseet entinen ulkoministeri, vihreiden kansanedustaja Pekka Haavisto sekä entinen keskustaministeri, Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn.

Haavisto on ollut ehdolla presidentiksi jo aiemmissa vaaleissa.

20 000 kannattajakorttia

Haavisto ja Rehn eivät pyri presidentin tehtävään perinteistä reittiä eli suoraan puolueiden asettamana.

Sen sijaan heistä kumpikin on lähdössä ehdolle valitsijayhdistysten kautta, mikä tarkoittaa, että ehdokkuuden taakse pitää saada vähintään 20 000 kannattajakorttia. Nyt kansalaisten nimiä kerätään turuilla ja toreilla.

Kärjessä useita nimiä

Presidenttigallupien kärkipaikoille ovat nousseet myös ainakin Suomen Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola sekä perussuomalainen poliitikko, eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho.

Aaltola on aiemmin sanonut suomalaismediassa, että hän on kallistumassa ehdokkuuden suuntaan. Halla-aho on ilmoittanut pyrkivänsä tehtävään, ja hänestä odotetaan tulevan perussuomalaisten ehdokas.

Suomen presidentinvaalit pidetään ensi vuoden alkupuolella.