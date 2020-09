Suomen Tukholman instituutin erilainen syyskausi aluillaan

Maaliskuussa pandemian puhjettua Suomen Tukholman instituutin ovet menivät kiinni. Oli toimittava toisin, ja esimerkiksi koulua käsittelevä seminaari toteutettiin etänä.

– Luulen, että tämä on malli mitä voidaan kehittää. Se mikä kärsii on verkostoituminen, etteivät ihmiset tapaa toisiaan paikan päällä, ja mikään ei tietysti voi korvata sitä. Se on tärkeä osa meidän toimintaa, että luodaan henkilökohtaisia kontakteja, sanoo instituutin johtaja Anders Eriksson.

Teatteri ja messut paussilla

Instituutti pyrkii toimimaan syyskauden normaaliin tapaan; kirjasto on auki ja elokuvanäytökset pyörivät ympäri maata. Mutta koronamääräykset ja Suomen karanteenisuositukset lykkäävät teatteriesitykset ja ruotsinsuomalaiset kirjamessut keväälle.

– Näyttelijät, joiden piti tulla tänne nyt syksyn aikana, ovat hyvin varovaisia. Eivät he välttämättä halua tulla tänne, koska heitä odottaa kahden viikon karanteeni kotona, Eriksson pahoittelee.

Katso videolta Anders Erikssonin koko haastattelu.