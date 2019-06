Suomenkieliseen palvelevaan puhelimeen yli 2 500 puhelua vuodessa

Soittajien taustoja ei kysellä, mutta Ruotsin kirkossa tuntuma on, että tyypillinen soittaja on kuusissakymmenissä ja usein nainen.

– Toisaalta on myös yllättävän paljon miehiä, jotka soittavat. Tämä on sellainen kirkon palvelumuoto, jossa miehiä on aika paljon mukana sekä päivystämässä että soittajina, sanoo hiippakuntapappi Mikko Peltola Uppsalan hiippakunnasta.

”Voi olla anonyymi”

Palvelevaan puhelimeen (https://www.svenskakyrkan.se/palvelevapuhelin) vastaavat iltaisin kello 21–24 niin vapaaehtoiset kuin kirkon työntekijät. Ruotsin kirkon mukaan puheluihin vastaavilla on vaitiolovelvollisuus.

– Soittaessaan voi olla täysin anonyymi. Mihinkään ei jää talteen tietoa, mistä puhelu on tullut, eikä puheluita voi jäljittää, hiippakuntapappi Peltola kertoo.

Katso videolta, millaisia huolenaiheita puhelimeen soittavilla ihmisillä on.