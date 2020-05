Finland öppnar upp idag

Undervisningen på landets grundskolor har alltså återupptagits men under kontrollerade former, för att minska risken för smittspridning under pandemin.

Begränsningarna som varit kopplade till förskolorna upphör dock helt från och med idag.

Universiteten och högskolorna får också återgå till undervisning på lärosätena, men distansundervisning rekommenderas om det är möjligt.

Offentliga sammankomster och studentfester

Förbudet mot sammankomster med över 10 personer gäller till den sista maj medan förbudet för offentliga tillställningar med över 500 personer gäller till den 31 juli. Inga stora avslutningsfester får hållas. Dessutom ska man undvika att vistas på allmänna platser i onödan.

Restauranger, barer och kaféer måste hålla stängt fram till slutet av maj i enlighet med en lag som riksdagen röstade igenom i brådskande takt. Förbudet gäller inte försäljning av hämtmat.

Begränsningarna gäller inte restauranger i skolor eller personalrestauranger som serverar enbart företagens egen personal.

Motion och idrott

Kommunala simhallar och idrottslokaler håller fortsatt stängt till slutet av maj.

Tävlingar och andra motsvarade evenemang med över 10 personer får heller inte anordnas. Däremot öppnar idrottsplatser utomhus i dag i Finland men också på idrottsplatserna måste man följa förbudet mot sammankomster med fler än 10 personer.

Kulturen får vänta

Statliga och kommunala museer och teatrar håller fortsatt stängt till slutet av maj. Biblioteken får dock låna ut böcker.

Tillfälliga avsteg från bestämmelser i arbetstidslagen

Anställda inom den offentliga sektorn ska arbeta på distans om arbetsuppgifterna tillåter.

Privata och offentliga arbetsgivare inom hälso- och sjukvården, socialväsendet, räddningsväsendet och polisväsendet kan temporärt avvika från bestämmelserna i arbetstidslagen och semesterlagen inom ramarna för vad som är tillåtet.