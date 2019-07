Helene Schjerfbeck hyllades idag i Saltsjöbaden

Den finlandssvenska konstnären Helene Schjerfbeck, född 1862, började måla i 1800-talets naturalistiska och historiserande anda, men utvecklade sitt uttryck under alla hennes verksamma år. Detta syns till exempel i hennes många självporträtt. I början av 1900-talet började den modernistiska stilen synas i hennes målningar.

Stora genombrottet i Stockholm

Nu i våra dagar kallar tidskriften The Guardian konstnären Helene Schjerfbeck för Finlands Munch, men det stora genombrottet dröjde på 1920-talet. Schjerfbeck stannade då med sin mor i den lilla staden Hyvinge norr om finska huvudstaden, eftersom hon inte riktigt trivdes i Helsingfors myller.

Saltsjöbaden inspirerade även Schjerfbeck Foto: SVT

Det stora genombrottet kom först på 1930-talet när finlandssvenska konsthandlaren och galleristen Gösta Stenman öppnade ett galleri även i Stockholm, där han sedan visade Schjerfbecks målningar i en populär utställning år 1937. De flesta av Schjerfbecks självporträtt är målade efter denna viktiga utställning. Schjerfbeck fortsatte som aktiv konstnär fram till åttioårsåldern.





Hyllas av Suomi Art

Den tionde juli, Helene Schjerfbecks födelsedag, kallas i Finland ”Kuvataiteen päivä”, Konstens dag. I Finland firades dagen med evenemang på ett hundratal orter, och här i Sverige firades Schjerfbeck av föreningen Suomi Art som ordnade ett öppet målarevenemang i Saltsjöbaden, platsen där Schjerfbeck bodde här i Sverige.

Konstnären uppskattas även i andra länder under sommaren – i London öppnar en utställning med hennes verk på The Royal Academy of Arts den 20 juli.