Tanska johtaa Pohjoismaiden mitalitastoa 2000-luvulla

Tällä vuosituhannella on järjestetty viidet kesäkisat. Kun kaikkien Pohjoismaiden kaikki mitalit lasketaan yhteen, tulos on kärjen osalta sama kuin jalkapallon EM-turnauksessa: Tanska on ykkönen 45:llä mitalilla ja Ruotsi kakkonen 43:lla mitalilla.

Norja, jolla on tuolta ajalta 33 mitalia, tulee melko selvästi perässä. Norjan hajurako Suomeen, 14 mitalia, on vielä selvempi. Suomi on saavuttanut 2000-luvun viisissä kesäkisoissa vähemmän palkintoja kuin Tanska pelkästään Rio de Janeirossa. Eikä ennuste Tokioon lupaa hyvää. Rion yksi prinikka saattaa vallan hyvin kuihtua pistesijaksi tai muutamaksi. Se on takavuosikymmenien menestyjälle karu asetelma, mutta ei toisaalta mahdottoman yllättävä, kun katsoo vain tätä vuosituhatta. Peränpitäjä on Pohjoismaista pienin, Islanti. Se on saavuttanut tarkastelujaksolla kaksi mitalia. Viimeksi islantilainen urheilija nousi pallille Pekingissä 2008.

Tokiossa Suomen tavoite on neljä mitalia, mutta isoja venymisiä tarvitaan. Ruotsin tavoite puolestaan on kahdeksan mitalia, mitä valmennusjohto pitää realistisena. Se saavutetaan, jos noin joka kolmas mitalisauma muuttuu lihaksi. Joissain ennusteissa Ruotsille povataan 11 palkintopallipaikkkaa eli samaa kuin Rio de Janeirossa.

Ruotsinsuomalaisittain Tokio haiskahtaa vahvasti mitalilta. Kiekonheittäjä Daniel Ståhl on voittajasuosikki. Hänen lajinsa finaali käydään lauantaina 31. heinäkuuta. Silloin jännitetään niin Tukholmassa kuin Ståhlin äidin kotikaupungissa Turussa ja varmasti muuallakin. Lisäksi Ruotsin joukkueessa on uimari, jolla on ruotsinsuomalainen kytkös. Victor Johanssonia (Jönköpings SS) valmentaa Uutisten katsojille tuttu Niko Martikainen.