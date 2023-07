Tasavaltalaisaktivisti: prinsessa Estellestä tuskin tulee kuningatarta

Tasavaltalaisen yhdistyksen kansainvälinen sihteeri Maria Backman suhtautuu pidättyväisesti mielipidemittauksiin, jotka osoittavat monarkian olevan huomattavassa suosiossa. Hän arvioi, että korkeat kannatusluvut johtuvat osittain kysymysten muotoilusta.

– Jos lähtee puhumaan juuri demokratiasta, niin voi kysyä vähän erityyppisiä kysymyksiä ja ehkä saada myös erityyppisiä vastauksia.

Backman arvioi, että myös epävakaa maailmantilanne on yksi tärkeä tekijä monarkian kannatuksessa.

– Kun lähialueella käydään sotaa, ihmiset haluavat tuttua ja turvallista, mikä on mielestäni täysin ymmärrettävää, hän sanoo.

Kuningasperheen hyvä kuva ja maine on kolmas tekijä.

– He käyttäytyvät hyvin, eikä skandaaleja ole ollut moneen vuoteen. Olemme sillä tavalla ”onnekkaita”.

Monarkia ja lasten oikeudet

Demokraattiset periaatteet, sekä lapsen oikeus omaan elämään ja tulevaisuuteen, ovat Backmanin tasavaltalaisen vakaumuksen keskiössä. Häntä vaivaa se, että nykypäivän Ruotsissa on lapsia, jotka syntyvät virkaan.

– Kuninkaallisten lapsilla ei ole vapautta. Vaikka heidän häkkinsä on kultainen, se on kuitenkin häkki.

Backman korostaa, että kuninkailla ja kuningattarilla ei myöskään ole oikeutta päättää omasta uskonnostaan, vaan heidän täytyy kuulua Ruotsin kirkkoon. Tämä ei Backmanista sovi moderniin maailmaan.

– Jokaisen tulisi olla vapaa valitsemaan matkansa elämässä, koskien työtä, puolisoa ja elämännäkemystä.

Ajan ja sukupolven kysymys

Ruotsin valtiopäivillä ei tällä hetkellä ole yhtään puoluetta, joka ajaisi monarkian lakkauttamista. Backman nostaa esille, että tasavaltalainen yhdistys tekee kuitenkin yhteistyötä eri puolueiden edustajien kanssa.

– Yleinen haaste siinä on se, päivänpolitiikka on vaativaa, eikä monarkian lakkauttaminen ole suosittu kysymys. Puolueiden vakiovastaus asiaan on, että ”se on jäänyt vähän taka-alalle”.

Siitä huolimatta Backman on varma, että Ruotsin monarkia lakkautetaan tulevaisuudessa. Hän huomaa sen keskusteluissa nuorten kanssa.

– Nuoret ihmiset uskovat, että virkaa täytyy ansaita eikä peritä.