Projekti Together Alone alkaa dokumentoida poikkeustilaa ja tukea kulttuurialaa

Suomen kulttuuri-ja tiedeinstituuttien uuden, poikkeustilaa dokumentoivan ohjelmahaun nimeltä Together Alone tarkoituksena on reagoida koronavirusepidemian kulttuurityöntekijöille aiheuttamaan uuteen tilanteeseen.

Myös ruotsinsuomalaiset voivat hakea

Mukana hankkeessa on myös Suomen Tukholman instituutti, ja myös Ruotsissa asuvat suomalaistaiteilijat voivat osallistua. Hankkeessa haetaan erityisesti projekteja, jotka kannustavat laajaan kansainväliseen yhteistyöhön – ilman fyysisiä kohtaamisia.

Projektiehdotuksia käsitellään nopealla tahdilla, ja valituille luvataan rahoitusta 1500–5000 euroa. Lisätiedot hakemisesta löytyvät Suomen Tukholman instuutin kotisivulta.

Taustalla alan työttömyysaalto

SVT:n kulttuuriuutiset kertoivat, että Ruotsin työnvälitys on todennut kategoriassa Kulttuuri ja Media työnhakijoiden määrän huiman kasvun. Näiden alojen työttömien työnhakijoiden määrä on nelinkertaistunut kahden viime viikon aikana. Nyt heitä on lähes 700 henkeä, ja noin 60 prosenttia heistä työskenteli esittävän taiteen saralla, esimerkiksi teattereissa tai musiikin parissa.