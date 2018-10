Uppsala selvittää kokemuksia vanhustenhoidosta

Uppsalan kunta selvittää asukkaiden oikeuksien toteutumista vanhustenhoidossa ja toivoo selvityksen pohjalta pystyvänsä tekemään päätöksiä tulevaisuudessa.

Kunnan projektinvetäjä ja ruotsinsuomalaisten kysymysten koordinoija Nina Klinge-Nygård kertoo, että idea selvityksen tekemiseen syntyi keväällä.

– Saamme toistuvasti kyselyjä vanhustenhoidosta neuvonpitoryhmien tapaamisissa ja tunsimme, että nyt haluamme selvittää tämän kunnolla, Klinge-Nygård sanoo minoritet.se-sivustolle.

Kysely lähetetään kunnan yli 65-vuotiaille ruotsinsuomalaisille. Tarkoitus on myös haastatella kymmenisen kunnan asukasta.

Vanhusten vuoro puhua

– Monet vanhemmat tuntevat ulkopuolisuutta ja voimattomuutta. He eivät koe tulevansa nähdyiksi, mutta nyt on heidän vuoronsa puhua, toinen tutkimuksen tekijöistä, Hilkka Wärnbäck, sanoo.



Nina Klinge-Nygård toivoo, että kysely innostaisi myös muita kuntia tarttumaan aiheeseen.

Uppsalassa on yksi suomenkielisille suunnattu vanhainkoti, jossa on kaksi osastoa. Kunnassa on myös vanhemmille tarkoitettuja kohtaamispaikkoja.

Selvityksen on tarkoitus olla valmis ensi vuoden maaliskuussa, jolloin se jätetään kunnan vanhuskysymyksistä vastaavalle lautakunnalle.