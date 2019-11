Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Du måste aktivera JavaScript i webbläsaren för att kunna se denna video. Rikollisuutta ja maskuliinisuutta tutkineen professori Jari Kuosmasen mukaan tärkeintä on vaikeuttaa uusien rikollisten rekrytointia. Foto: SVT

”Uudet rikollisryhmät ovat valmiita tekemään mitä tahansa”

Räjähdysten määrä Ruotsissa on noussut alkuvuonna, ja tutkijan mukaan taustalla on kilpailevien jengien välinen viestintä, jossa uhkailu on arkipäivää. Tehokkain tapa vähentää jengien rikollista toimintaa olisi vaikeuttaa uusien tekijöiden rekrytointia.

Räjähdysten määrä Ruotsissa kasvoi alkuvuonna jyrkästi, ja myös huumausainerikosten määrä on noussut. Viikonloppuna Malmössä ammuttiin kahta teini-ikäistä, jotka molemmat olivat poliisille ennestään tuttuja. Professori Jari Kuosmanen Göteborgin yliopistosta näkee, että taustalla on uusia ryhmiä, jotka pyrkivät lunastamaan paikkansa rikollisilla markkinoilla. – Sanotaan, että Latinalaisessa Amerikassa on paikkoja, joissa on menty niin pitkälle, ettei millään ole mitään väliä. Toivon, että siihen ei mennä Ruotsissa. Mutta jos tämä uusrekrytointi ei lopu, silloin tulee tällainen tilanne monissa paikoissa. Ruotsia on järkyttänyt myös se, että läheiset tai sivulliset voivat haavoittua. – Jos mennään sille tielle, että ruvetaan uhkaamaan perheenjäseniä, mikä on ollut tabu aikaisemmin, niin kaikki siitä kärsivät. Et pysty suojaamaan omia lapsiasi, omaa äitiäsi tai isääsi samalla tavalla kuin itseäsi. – Jos sille linjalle menee, menevät ne toisetkin. Toisaalta se on aika heikko veto toiminnalle, koska silloin yhteiskunta tulee mukaan kuvioihin ihan eri tavalla kuin aikaisemmin. Professorin mukaan nuorten rekrytointia rikollistoimintaan vaikeuttaisi paremmat olot niin koulussa kuin kotona. Tutkimusten mukaan esimerkiksi vanhempien työllistymisellä on suora positiivinen vaikutus, sillä silloin jengielämä ei houkuttele yhtä paljon. Dela Dela

