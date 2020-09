Neljän viranomaisen suomenkieliset kotisivut nyt syynissä

Useilla viranomaisilla on kotisivuillaan tietoa mm. kansallisilla vähemmistökielillä ja suurilla siirtolaiskielillä. Nyt viranomaisten suomen- ja viittomakielisten verkkosivujen käytöstä on tekeillä tutkimus, jonka tavoitteena on lisätä sivujen ymmärrettävyyttä.

Kielineuvoston vetämässä nettikyselyhankkeessa kootaan mielipiteitä sivujen käytöstä ja toimivuudesta suoraan käyttäjiltä.

– Tämä on tärkeää tietoa viranomaisille, jotka eivät aina tiedä, mitä tekstejä kannattaa kääntää, sanoo suomen kielen huoltaja Tarja Larsson Kielineuvostosta.

Neljä viranomaista luupin alla

Kielineuvosto toivoo, että kaikki poliisin, eläkeviraston, kruununvoudin tai vakuutuskassan sivuja käyttäneet vastaisivat muutaman minuutin mittaiseen verkkokyselyyn. Kysely löytyy esimerkiksi Kielineuvoston sivuilta (linkit sivun oikeassa reunassa). Vastaajalta ei edellytetä erityisiä pohjatietoja.

Kysely on avoinna syyskuun loppuun, ja sen tulokset julkaistaan yhteenvetona Kielineuvoston sivulla ja toimitetaan edellä mainittujen viranomaisten tietoon.

Katso video, jolla Kielineuvoston Tarja Larsson kertoo lisää hankkeesta.