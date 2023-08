V: Beskatta bankerna med ”oligopolskatt”

På lördagen höll Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar sitt sommartal, där hon bland annat föreslår en tillfällig skatt på bankernas övervinster. Enligt Dadgostar skulle den kunna se ut som liknande skatter i andra länder i Europa.

Skatteintäkterna ska oavkortat gå till välfärden, i ett försök att förhindra de stora personaluppsägningar Dadgostar menar väntar om inte staten täcker upp för kostnadskrisen.

– För Vänsterpartiet är valet självklart mellan att skydda bankernas oskäliga övervinster och skydda välfärden. Det får vara nog nu. Vi väljer svenska folkets välfärd, säger Nooshi Dadgostar i talet.

Enligt V:s förslag skulle en så kallad oligopolskatt på 50 procent av bankernas övervinster införas från 2024 till och med 2026.

Rekortdhöga vinster för bankerna

Bankernas rekordhöga vinster under sommaren har blivit flitigt omdiskuterade under sommaren. Bland annat har Nordea, Swedbank och SEB rapporterat ordentliga vinstlyft under årets andra kvartal.

– Hur kan det vara rätt, att några få toppar i banken kan få profitera på oss på det sättet när vi har en kostnadskris, säger Nooshi Dadgostar i sitt sommartal.