S hoppas ta över makten i Falkenberg

Efter söndagens preliminära valresultat var Socialdemokraterna det största partiet i kommunvalet med drygt 33 procent av rösterna. Det gav S 18 av kommunens sammanlagt 51 mandat.

Centerpartiet blev nästa största parti med nästan 20 procent av rösterna och 10 mandat.

På onsdagen räknades alla förtidsröster och poströster men det förändrade ingenting när det gäller mandatfördelningen i Falkenberg.

C hoppas nu på att fortsätta styra med ”Alliansen plus”, det vill säga de fyra borgerliga partierna och Miljöpartiet. Det ger koalitionen 25 mandat.

SD vågmästare

Under den gångna mandatperioden har Alliansen plus kunnat styra med just 25 mandat eftersom Sverigedemokraterna haft en tom stol i fullmäktige och därmed inte varit vågmästare.

Men kommande mandatperiod ser SD ut att fylla sina sex mandat. Därför är läget mer osäkert nu än under den gångna mandatperioden.

