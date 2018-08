Statsvetare: Inte konstigt att SD har varit anonyma

Under den senaste mandatperioden har Sverigedemokraterna, SD, i Stockholms läns landsting främst ställt sig bakom alliansen istället för att föra fram sin eg politik.

– Vi har lagt fram egna förslag men det är inget av blocken som röstar för oss utan vi måste välja den minst dåliga alternativet och rösta för det, har Dan Kareliusson, gruppledare Sverigedemokraterna i landstinget, tidigare sagt till SVT.

”Ju mer man samarbetar desto större möjligheter”

Torbjörn Larsson är docent i statsvetenskap vid Stockholms universitet med fokus på Stockholmspolitik. I dagsläget ingår han i en forskargrupp som har till uppgift att granska och beskriva de politiska besluten i landstinget kring byggandet av Nya Karolinska sjukhuset.

Han menar att SD:s relativt låga profil kan bero på att det är ett nytt parti i landstinget.

– Det är svårt att få fram kompetenta personer som kan ställa upp.

SD själva menar att de till den kommande mandatperioden vill driva mer av sin egen politik.

– Det borde de göra. Först kommer man in, sitter still i båten, man är oerfaren, vill etablera sig. Sen arbetar man sig in för att bli en fullständig medlem av det politiska systemet. Ju mer man samarbetar desto större möjligheter har man att lägga fram och driva sina egna förslag, säger Torbjörn Larsson.

Landstinget hamnar i skymundan

Enligt Torbjörn Larsson handlar mycket av väljarnas missnöje om hur bland annat sjukvården sköts, men att debatten om dessa frågor sker på riksnivå.

Torbjörn Larsson

– Det är inte konstigt att Sverigedemokraterna i Stockholms landsting har varit anonyma. Landstinget som politiskt system har vissa problem och hamnar i skymundan av kommuner och den nationella nivån. De flesta som tittar på nyheterna kan tro att landstingsfrågor ligger på en central nivå.

Torbjörn Larsson tar Nya Karolinska sjukhuset som exempel på när en landstingsfråga inte blir viktig förrän nationella politiker lyfter den. Han menar att diskussionen kring sjukhuset, som är en fråga för landstingspolitiker, varit tyst under tidigare valrörelser och lyfts först nu när sjukhuset står klart.

– Nu när det är för sent kommer diskussionerna. Det är lite typiskt att det blir så, när allting är beslutat och grävskoporna kommer så vaknar man, säger Torbjörn Larsson.

”Det man ser med utfrysning kan man förvänta sig även i Stockholm”

Enligt Torbjörn Larsson kan relationen mellan SD och övriga partier i landstinget jämföras med relationen mellan SD och övriga partier på nationell nivå.

– Landstinget i Stockholm är kanske det landsting som mest liknar den spänning som finns på nationell nivå. Det man ser med utfrysning kan man förvänta sig även i Stockholm.

Enligt Torbjörns uppfattning är politiker i Stockholm dessutom mer benägna att diskutera, och att höger- och vänsterblocken står längre ifrån varandra i Stockholms landsting jämför med andra. Även detta menar han kan vara en förklaring till ovilligheten från andra partier att samarbeta med SD.