Striden om de sista mandaten – därför hoppar de fram och tillbaka

Rickard Andersson är systemutvecklare och har hand om valresultatet för SVT:s räkning. Han berättar att mandatet som gick till C från SD nu har hoppat tillbaka till Sverigedemokraterna.

Varför hoppar mandatet mellan partier så här?

– Antalet röster som skiljer mellan C och SD är väldigt få. Och nu när man räknar utlandsröster och sena poströster så rapporteras de in valdistrikt för valdistrikt. Om C får fler röster i ett specifikt distriktet så kan de gå om SD. Men direkt efteråt kan ett nytt distrikt rapporteras in där fler röstat på SD – då hoppar det igen.

Kan hoppa ett tag till

Han menar att man nog kan räkna med att ett mandat hoppar fram och tillbaka såhär ett tag till, fram tills dess att rösterna är färdigräknade.

– Kanske, troligtvis. Vi såg detta hända även på valnatten, att ett mandat vandrade från C till SD och tvärt om.

När rösterna är färdigräknade vet man inte än. Enligt Valmyndigheten kan det dröja ända tills i morgon.

– Vi vet inte. Just nu räknas de 6 325 valdistrikten, säger Rickard Andersson.

Olika antal valdistrikt

Varför är det olika siffror på antalet valdistrikt på SVT och Valmyndigheten?

– På valnatten är det 6 004 valdistrikt vilket är antalet vallokaler i Sverige. Nu tillkommer 321 stycken, som är utlandsröster och poströster.

Varför står det att vi har räknat fler valdistrikt än på valmyndighetens hemsida?

– Det pågår just nu två räkningar. Det ena är att man räknar valnattsresultatet, plus utlandsröster och poströster. Det är den vi redovisar på sajten. Samtidigt så börjar de räkna om alla röster, till slutvalsresultatet. Det är den som är klar på fredag om inget oförutsägbart händer. Vi håller självklart koll på båda.

Var kommer våra siffror från?

– Våra siffror kommer från valmyndigheten. De skickar siffror till oss som vi presenterar på sajten, säger Rikard Andersson.