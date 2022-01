Boaty McBoatface och svenska robotkompisen Ran framme vid Antarktis

- Det är just nu för mycket is för att komma in till Thwaites. I år är det ovanligt tjock is, det hänger förmodligen ihop med att det varit så mycket isberg och delar av glaciären som lossnat. När det smälter så bildas lager av färskvatten som lätt fryser, skriver oceanografen Anna Wåhlin i ett mejl skickat via satellit.

Robotar ska kolla under glaciären

Målet är att försöka förstå hur klimatet påverkar Antarktis gigantiska glaciärer som flyter ut i havet, de så kallade shelfisarna. Den svenska undervattensroboten Ran var först i världen med att dyka under Thwaitesglaciären vid en tidigare expedition 2019, och kunde då kartlägga delar av bottnen och mäta hur varmare vatten får glaciären att smälta.

Nu ska både Ran och den brittiska undervattensroboten Boaty McBoatface (som fick sitt namn genom en internetomröstning 2016) göra nya dykningar för att mäta strömmar, temperatur och salthalt och kartlägga isen underifrån med nya sensorer.

- Vi kommer att gå längre in under glaciären med Ran och vi hoppas också att komma till ett par platser som vi inte nådde fram till 2019. Vi hoppas att få information om den stora avsmältning som vi uppmätte 2019 har fortsatt, skriver Anna Wåhlin.

Thwaites glaciär är lika stor som halva Sverige och innehåller tillräckligt med vatten för att höja havsnivån mer än en halvmeter. Smälter hela Västantarktis stiger havsytan tre meter. Foto: SVT

Kan höja havsnivån

Thwaites glaciär kallas ”Domedagsglaciären” eftersom den innehåller tillräckligt med is för att höja havsnivån 65 centimeter på mycket lång sikt om den smälter. Forskarna befarar att allt varmare havsvatten nu underminerar glaciärerna som då ”förlorar fotfästet” och riskerar att brytas sönder och rinna ut i havet.

– En stor del av is-shelfen har börjat kollapsa. Från satellitbilder kunde man i höstas se hur en rad sprickor började vidga sig och stora isberg bröts loss i väldigt snabb takt – ganska dramatiska förändringar. Det blir intressant att se hur det har förändrat sig även under ytan, skriver Anna Wåhlin och fortsätter:

– Att den flytande delen av glaciären håller på att kollapsa verkar ganska troligt. Om dessa förändringar är tillfälliga eller en del i en långsam process för denna flytande glaciär att helt försvinna vet vi inte ännu, och inte heller vad som händer med isen uppe på land efteråt. Det finns modeller som pekar på att isen uppe på land kan komma att bege sig ut i havet i snabbare takt, vilket i så fall skulle leda till en vattenståndshöjning. Men modellerna är väldigt osäkra.