Därför får sumobrottare inte fetmarelaterade sjukdomar

Sumobrottare kan väga långt över 200 kilo och sätta i sig 10 000 kalorier per dag – fyra gånger genomsnittet för en man – utan att få sjukdomar förknippade med fetma. Anledningen är att de tränar mycket, upp till sju timmar per dag, vilket gör att fettet sätter sig under huden istället för kring inre organ.

– När vi tränar utsöndras hormonet adiponektin. Det guidar fetter i blodet till säkra lagringsplatser. De blir till underhudsfett. Men när sumobrottare slutar träna blir de väldigt snabbt metabolt sjuka, säger Sylvia Tara, biokemist och författare.

