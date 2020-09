Därför oroar sig forskare för ungas skärmtid

Idag börjar många barn titta på skärmar redan vid fyra månaders ålder. I västvärlden använder en tredjedel av alla barn under två år skärmar mer än 90 minuter om dagen. Sedan ökar det till tre timmar per dag i genomsnitt – men i USA är den siffran i stället nära sex timmars skärmtid per dag.

Amerikanska forskare har nu försökt gå till botten med om detta kan ha skadliga effekter på barnen.

Mellan fyra och sex timmars skärmtid för förskolebarnen

– Det typiska förskolebarnet lägger mellan fyra och sex timmar om dagen framför någon typ av skärm, säger Dimitri Christakis som är chef för centret för barnforskning vid universitetet i Washington.

Han menar att de i sin forskning sett ett tydligt samband mellan skärmtid före sju års ålder och uppmärksamhetsproblem när barnen blir äldre.

– Hypotesen blev att långvarig exponering för medier med snabba skiftningar fick sinnena att förvänta sig intensiva signaler vilket gav barnen problem med deras uppmärksamhet och koncentration senare, säger Christakis.

Det här sambandet menar Christakis att man kunnat se i observationsstudier av barn som fått mycket stor mängd skärmtid.

– Ju mer skärmtid de små barnen hade desto större var risken för koncentrationssvårigheter senare under uppväxten, säger Christakis.

Beteendet hos unga möss förändrades dramatiskt

Det är de snabbväxlande sinnesintrycken som skapar ett problem menar Christakis, och hans forskning har fått stor uppmärksamhet runtom i världen. Andra forskare har försökt testa om den här typen av effekter också kan genereras i djurförsök.

Hjärnforskaren Susan Ferguson har genomfört experimentella försök där möss utsätts för skärmar med hetsigt klippta tecknade filmer. Detta skedde under sex timmar per dag under en månad från det att mössen var 10 dagar gamla. Resultaten visade att mössens beteende förändrades dramatiskt från vanliga möss.

Mössen som utsatts för experimenten fick därefter tydliga störningar i förmågan att lära sig saker och i sina koncentrationsförmågor. Liknande kognitiva förändringar som man sett hos människobarn som fått stora mängder skärmtid i ung ålder, enligt Susan Ferguson.

– Vi behöver bry oss om det här, för vi har sett dramatiska förändringar både i hjärnan och i beteenden, säger Susan Ferguson.

Programmet ”Skärmgenerationen” sänds i Vetenskapens värld måndag 7 september 20.00 i SVT2 och på SVT Play från den 6 september.