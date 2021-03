Den brittiska mutationen kan påverka virushalterna i avloppsvattnet

Idag vet man inte om viruset är levande eller inte när det kommer in till reningsverket, men forskare undersöker det genom att försöka odla viruset på olika celler. Själva processen i reningsverket tar bort så gott som allt virus som kommer in med avloppsvattnet, det finns efter rening mindre än 0,1 promille kvar av den virusmängd som kommer in till reningsverket. Dessa virus från reningsprocessen späds sedan ut ytterligare när det följer med det renade avloppsvattnet ut i omgivande vatten. Så det finns inget farligt smittsamt virus som kan spridas vidare den vägen, varken till djur eller människor.

Källa: Heléne Norder, virolog och professor i mikrobiologi på Sahlgrenska universitetssjukhus