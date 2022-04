Ecstacy verkar bota posttraumatisk stress

Partydrogen Ecstacy blev narkotikaklassad i slutet av 1980-talet efter att den spritts inom rejvkulturen. Men forskare har upptäckt att den aktiva substansen i drogen som förkortas MDMA dämpar rädslor och gör att personer med trauman vågar minnas sina upplevelser och prata om dem. I videon ser du Ron Bowman få behandling med ecstacy.

Psykedelisk terapi förändrar hjärnan

I kombination med samtalsterapi verkar MDMA ge permanenta förändringar i hjärnan och kunna bryta återkommande flashbacks och otäcka minnen.

– Under mina 30 år som terapeut har vi inte haft något som fungerar lika bra som MDMA, säger psykologen Willa Hall i USA som behandlar personer med PTSD.

I den hittills största studien på knappt 100 personer slumpades hälften till MDMA, resten fick sockerpiller. Alla gavs terapi. Av de som tog drogen MDMA blev två tredjedelar av med sin PTSD. Många av patienterna med PTSD har dessutom blivit av med sin ätstörning med den psykedeliska terapin.

Verkar inte vara beroendeframkallande

– MDMA verkar inte vara en beroendeframkallande drog, säger Robin Carhart-Harris som är professor i psykologi och neurologi vid University of California San Francisco.

Den som tar MDMA under en längre tid, alltså inte något enstaka piller under en terapi, riskerar dock hjärtsjukdom, depression, ångest och minnesproblem, och det finns en oro att partydrogen på sikt släpps lös till alla.

Godkännande väntas nästa år i USA

Amerikanska och europeiska läkemedelsmyndigheterna avvaktar svar från de studier som nu pågår innan ett eventuellt godkännande kan ges.

– Behandlingen är banbrytande och vi bedömer att amerikanska läkemedelsverket FDA ger sitt godkännande i slutet av 2023, säger Berra Yazar-Klosinski som är forskningschef på den multidiciplinära organisationen för psykedelisk vetenskap MAPS som står bakom studierna.

Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har krävt en studie också i Europa inför ett eventuellt godkännande av behandlingen. Den forskningen pågår nu i Nederländerna, Norge, Spanien, Storbritannien, Tjeckien och Tyskland. Även svenska forskare vid Karolinska institutet planerar en MDMA-studie mot PTSD.

Mer om framstegen inom den psykedeliska vetenskapen ser du i ”Frisk av magiska svampar ” i Vetenskapens värld måndag den 25 april klockan 20:00 i SVT2 eller på SVTPlay.