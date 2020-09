Hampa och raps kan täcka halva proteinbehovet

Resterna efter framställning av rapsolja – så kallad rapsfrökaka – innehåller mer protein än kött.

– Om man tar all raps som odlas i Sverige på ett år, tar all den rapsfrökaka som blir och plockar ut varenda proteinmolekyl som finns, då skulle det räcka till halva svenskarnas proteinbehov under ett år, säger Karolina Östbring, livsmedelsforskare vid Lunds universitet.

Korna är inte stormförtjusta

Den proteinrika rapsfrökakan har hittills främst getts till kor, men den är besk. Djuren är inte stormförtjusta. Lundaforskarna påpekar att det vore ännu effektivare om människor åt rapsproteinerna direkt, istället för att äta upp nötköttet senare. Den beska smaken tänker de försöka få bort genom att skala rapsfröna.

– När man kallpressar rapsolja så stoppar man i ungefär tre kilo rapsfrö. Det man får ut är en liter rapsolja, säger rapsodlaren Anja Persson på Gunnarshögs gård i Skåne.

Kvar blir rester i form av två kilo rapsfrökaka.

Karolina Östbring tror att dessa rester har stor potential att hamna på våra tallrikar i framtiden eftersom den innehåller protein av så hög kvalitet. Vi behöver få i oss nio essentiella aminosyror i rätt mängder för att våra kroppar ska kunna bygga upp alla proteiner som behövs.

– Det finns inga vegetabilier som har precis rätt sammansättning som våra kroppar behöver, men soja och raps ligger närmast i hela växtriket, säger Karolina Östbring.

Cannabisfrön är proteinrika

Ett alternativ till rapsbiffar skulle kunna vara växtprotein från hampafrön. Hampa är samma växt som cannabis, men här talar vi om godkänd industrihampa som saknar narkotiska ämnen.

Livsmedelsforskaren Karolina Östbring och hennes kollegor har låtit hampaproteinerna gå genom en så kallad extrudermaskin på labbet i Lund. Det är en sorts tryckkokare som med hög temperatur och tryck omvandlar strukturen så att ”hampaköttet” får tuggmotstånd. Det är forskarna sannolikt först i världen att lyckas med. Nu är nästa steg att ge ”rapskött” tuggmotstånd.

Människor gillar att tugga

– Vi står inför en klimatkatastrof där många människor måste byta från hög andel animaliskt protein till vegetabiliskt för att sänka klimatpåverkan på det vi äter. Vi människor gillar väldigt mycket att tugga på någonting. Det är därför bland annat som vi uppskattar kött så mycket, säger Karolina Östbring.

I Vetenskapens Värld om Framtidens mat 21 september 20.00 i SVT2 och SVTplay får du se fler nya ingredienser som forskarna hoppas kan rädda både planeten och föda en växande befolkning.