Se: Här skapas helt nya koraller

När koraller utsätts för korallblekning blir de vita, men egentligen ändrar de aldrig färg. Vad som händer är att de mikroskopiska alger som ger korallerna näring även är vad som ger dem deras färg. Korallerna själva är genomskinliga. Efter att algerna spottats ut ser du alltså rakt igenom korallen ända ner till deras vita ben av kalk.



