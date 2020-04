Män drabbas hårdare än kvinnor av covid-19

I riskgrupperna för covid-19 hittar man bland annat personer med hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och hög ålder. Men utöver dessa faktorer har man sett att män är överrepresenterade bland de patienter som vårdas på intensiven.

Studie speglar trend i Sverige

Män far mer illa av sjukdomen covid-19 än kvinnor, visar en ny studie från tidskriften Frontier of Health far. Studien visade att 70 procent av de som dött i coronaviruset i Kina var män. På svenska intensivvårdsavdelningar ser man en liknande trend. Bland de patienter som inte tillhör den äldre riskgruppen är tre fjärdedelar av de som intensivvårdas män.

Olikheter i immunförsvaret

Petter Brodin, läkare och forskare i immunologi, tror att förklaringen kan ligga i att immunförsvaret skiljer sig mellan män och kvinnor.

– Män har ett annorlunda immunförsvar än kvinnor och de kommer med högre sannolikhet att utveckla en svårare sjukdom. Vi vet inte säkert varför det är en så, men vi vet sedan tidigare att kvinnor också svarar bättre på vaccin, säger han.

Ett enzym kan ligga bakom

I studien såg man även samma mönster hos patienter som insjuknat i sars, som är ett annat typ av coronavirus. Vad båda virus har gemensamt är att de fäster vid kroppens celler via ett enzym som kallas ACE2. Det finns en teori om att barn blir lindrigt drabbade eftersom enzymet hos dem är outvecklat. Män och personer med hjärt-kärlsjukdom och diabetes har högre nivåer av ACE2, vilket skulle kunna vara en förklaring till att de blir svårt sjuka, menar forskarna till studien. Petter Brodin anser däremot att man inte borde dra några kopplingar mellan ACE2 och ett allvarligare sjukdomsförlopp.

– Jag tror inte att enzymen leder till att man blir mer mottaglig för en infektion. Det finns andra studier som visar att höga nivåer av ACE2 inte leder till en försvårad sjukdomsbild, säger han.

Artikeln är publicerad i Frontier of Health, och finns att läsa här.