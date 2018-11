Stor skillnad i nya svar om mässlingsvaccin

Häromdagen granskade SVT:s Faktakollen en uppmärksammad EU-studie som slog fast att svenskarna har lägst förtroende bland européerna för vaccinet mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR-vaccinet).

Problemet var bara att man inte kunde dra den slutsatsen av rapporten.

Ändrade frågor

Bland annat på grund av en översättningsmiss i frågorna samt att över en tredjedel av de 1 031 svenskar som svarat på den onlinebaserade undersökningen svarat ”vet inte” eller inte alls på de två frågorna om ”MMR-vaccinet”, som förkortningen lyder på engelska.

Rapporten kritiserades bland annat av Folkhälsomyndigheten och läkare.

Efter att frågorna omformulerats och ställts om på svenska är resultatet ett annat.

79 procent svarar nu att de tycker att vaccinet är säkert, jämfört med den tidigare siffran, 56,7 procent.

På frågan om man tycker att ”det är viktigt för barn att ta MPR-vaccinet” svarar nu 87 procent att de instämmer. Den tidigare siffran var 57,1 procent.

”Dålig förståelse”

Från att ha legat sist i de båda kategorierna placerar det Sverige på plats 17 respektive 10* bland EU:s 28 medlemsländer.

”Det visar att det var en dålig förståelse av termen ”MMR” i den ursprungliga frågan”, skriver Heidi Larson, professor i antropologi vid London School of Hygiene and Tropical Medicine och ansvarig för EU-finansierade ”The Vaccine Confidence Project”, i ett mejl till Faktakollen.

– Det är bra att rapportförfattarna har tagit åt sig av att de har gjort fel och försöker rätta till det. Sedan är det viktigt att man nu ser att Sverige inte har ett lågt förtroende för mässlingsvaccin, säger Adam Roth, specialistläkare och chef på enheten för vaccinationsprogram på Folkhälsomyndigheten.

Minskat förtroende

Det här var första gången man ställde frågor kring vaccinet mot mässling, påssjuka och röda hund men i rapporten ställer man också frågor och vaccin generellt och jämför svaren med en liknande studie från 2015. Man kan då se att vaccinförtroendet har minskat något bland svenskarna.

– Det är nog inte så mycket att förvåna sig över. Att man går från strax över 90 procent som tycker att vaccin generellt är säkert och viktigt till strax under 90 procent i en webbpanel med tanke på dagens samhällsklimat och den debatt som är i media och sociala media, säger Adam Roth.

Enligt den senaste statistiken från barnavårdscentralerna var 97 procent av alla barn födda 2015 vaccinerade för mässling, påssjuka och röda hund.

Folkhälsomyndigheten genomför just nu också flera egna studier där man mer utförligt undersöker attityderna till och förtroendet för vaccin, både bland föräldrar och vårdpersonal.

* Då SVT Nyheter har fått procentsatserna i de nya svarsresultaten avrundade till heltal finns en viss osäkerhet kring exakt placering.