Svettarmband mäter om du riskerar att bli allvarligt sjuk i covid-19 

När immunförsvaret känner av ovälkomna inkräktare i kroppen som till exempel viruset sars-cov-2 producerar kroppen så kallade cytokiner som är en del av immunförsvaret.

Men ibland bildas cytokinstormar. Då blir immunförsvaret överaktivt och cytokinerna börjar att bekämpa kroppens egna vävnader och inte bara viruset. Tidigt under coronapandemin kunde läkare se att patienter som utvecklade cytokinstormar blev allra sjukast i covid-19 och hade högst risk att dö.

Hjälper till snabb diagnos

Nu har amerikanska forskare utvecklat ett armband som kan varna för cytokiner och därmed hjälpa läkare att mer effektivt diagnostisera och behandla patienterna tidigt.

– Kan man övervaka nivåerna av cytokiner och se om de går uppåt kan man behandla patienter tidigt innan de får symptom, säger Shalini Prasad, professor i bioteknik och en av forskarna bakom den nya studien som publicerats i Bioengineering and translational medicine.

Armbandet är utrustat med en liten remsa som ligger mot huden och avläser om det finns cytokiner i svetten. Utrustningen är så känslig att personer som åt anti-inflammatorisk medicin, kunde få utslag för cytokiner i kroppen. I 168 timmar kunde remsan leta cytokiner innan den blev tvungen att bytas ut.

”Hett forskningsområde”

Ali Mirazimi, professor i klinisk virologi vid Karolinska institutet har läst studien och tycker att den tekniska upptäckten är intressant.

– Att hitta biomarkörer är hett forskningsområde som kan ge upphov till bättre behandling, säger Ali Mirazimi.

Cytokiner mäts vanligtvis i blod, men för en del patienter på sjukhus finns det risker med att göra hål på huden, berättar Ali Mirazimi.

– För en del patienter på sjukhus finns det risker med att ta blod, till exempel patienter med blödarfeber. Därför är det en fördel om man mäter cytokiner i svetten istället. Med detta band kan det bli mycket enklare.

Kan användas på flygplatsen

Ali Mirazimi ser flera användningsområden i framtiden, till exempel i screeningssyfte.

– Det skulle kunna finnas en maskin på flygplatsen till exempel. “Jaha du har den här cytokinen, då vill vi testa dig för covid-19 eller annan sjukdom.” En patient skulle även kunna ha den på sjukhus för att cytokinnivåerna ska hållas koll på. Så användningsområdet är hur stort som helst.

Samtidigt tycker Ali Mirazimi att det är ett problem att man inte vet vad för inflammation som den ger utslag för.

– I alla infektioner, influensa, you name it, får man cytokiner. Men att veta exakt vilken sjukdom som ligger bakom är svårt att veta.