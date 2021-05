Virolog om labbläckan: ”Man ska ha alla hypoteser öppna och inte styras av politiska hänsyn”

Diskussionen om att viruset som orsakar covid-19 har läckt från ett laboratorium i Wuhan har fått förnyad styrka. Det beror bland annat på den brittiska vetenskapsjournalisten Nicholas Wades artikel ”The origin of COVID: Did people or nature open Pandora’s box at Wuhan” har fått stor spridning.

Speciellt misstänkliggör Nicholas Wade Wuhan Institute of Virology där den världsberömda virologen Shi Zhengli är föreståndare. Att den nya sjukdomen covid-19 först upptäcktes i Wuhan där ett av världens främsta viruslaboratorium finns är ett allt för stort sammanträffande anser Nicholas Wade.

Specialiserad på fladdermöss

Dessutom är Shi Zhengli specialiserad på just fladdermöss och har genomfört flera resor till fladdermöss-grottor i Yunnan. På en resa för några år sedan fångade hon dessutom fladdermöss av arten ”Rhinolophus sinicus” som bar på ett betacoronavirus som fick namnet RaTG13.

Shi Zhengli hävdar att det var först under våren 2020 som hon plockade fram RaTG13 ur frysen och sekvenserade viruset. Det visade sig att RaTG13 till 96,2 procent liknar sars-cov2. Därför misstänker många idag att sars-cov2 härstammar från fladdermöss från grottor i Yunnan. Men man vet inte hur viruset sedan dess har utvecklats eller hur det har spridits till Wuhan som ligger 140 km fågelvägen från grottorna. Men nu misstänkliggörs forskarna i Wuhan.

– Man ska ha alla hypoteser öppna och det viktigaste är vilken som är mest trovärdig. Diskussionen ska inte styras politiska hänsyn, säger Anders Sönnerborg som är professor i virologi på KI.

Farliga experiment

Nicholas Wade hävdar i sin artikel att Shi Zhengli har gjort så kallade gain of function experiment med just det här RaTG13-viruset på möss som är genmodifierade för att likna människor. Gain of function innebär att man byter ut baspar i virusets arvsmassa för att göra det mer patogent.

Syftet är att på så sätt kunna förutsäga hur farligt ett sådant här virus kan bli för människor. Om Shi Zhengli och hennes kollegor verkligen har gjort RaTG13 mer patogent – så är det inte omöjligt att de faktiskt skapade sars-cov2 som sen av misstag har spridit sig i samhället.

Själv Shi Zhengli hävdar i en intevju i tidskriften Science att hon inte har ägnat sig åt gain of function.

– Det är en hypotes Nicholas Wades har – men jag har inte kunnat se att han har bevisat det. Att man arbetar med genmodiferade möss som är humaniserade är inte samma sak som gain of function, säger Anders Sönnerborg.

Dålig säkerhet

Dessutom säger Nicholas Wade att Shi Zhengli gjorde de här farliga experimenten i ett laboratorium av den lägre säkerhetsklassade graden, BSL2-labb.

­– Återigen, varken jag eller Nicholas Wade vet vad Shi Zhengli gjorde för experiment i BSL2. Man jobbar inte bara med infektiösa virus i BSL2. Andra experiment går bra att genomföra i BSL2, säger Anders Sönnerborg.

Så det finns fortfarande en möjlighet att viruset verkligen utvecklades på ett laboratorium i Wuhan och spred sig där ifrån och därför anser Anders Sönnerborg att det är viktigt att utreda frågan.

– Jag skulle vilja gå igenom alla kartotek, se alla virus de har arbetat med i Wuhan. Man måste vara öppen. Nu har frågan blivit politiskt så därför måste man ge akt på vad bägge sidor hävdar. Det är jätteviktigt att ta reda på vad viruset kommer ifrån, säger Anders Sönnerborg.

Spela videon för att höra fyra faktafel i Nicholas Wades argument för att det är mer sannolikt att sars-cov2 har läckt från ett laboratorium i Wuhan än att det är naturligt.