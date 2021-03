Störtloppet i Lenzerheide inställt

Vädret i Schweiz och Lenzerheide gör att dagens störtlopp för både damer och herrar ställs in.

”Träningen igår ställdes in så var ganska väntat att det skulle bli inställt idag – just nu toksnör det. Problemet är också att för att köra ett störtlopp måste de träna innan. Så allt skulle in idag,” säger SVT: s reporter Therese Bosta.

I morgon väntar super-G för både damer och herrar under världscupfinalen.

Damernas tävlingschef Peter Gerdol säger att de har goda förhoppningar om att det blir tävlingar i veckan.

– Det finns ingen möjlighet att skjuta fram tävlingar under finalerna så vi hade bara möjligheten att ställa in. Vädret ser ut att bli bättre i eftermiddag och vi känner oss ganska trygga med att kunna genomföra super-G:n, säger han.