Under tio års tid har Christian Thoma varit en framgångsrika del av det svenska alpina damlandslaget. Det var under hans styre som Frida Hansdotter tog OS-guld 2018. Det var också under hans styre som Sara Hector tog OS-guld för bara några veckor sedan.

Nu har italienaren bestämt sig för att sluta.

”Väldigt tacksamt”

Hans kontrakt går ut efter säsongen – och det kommer inte att förlängas, vilket Sportsnews rapporterade först.

”Jag är väldigt tacksam för tio fantastiska och framgånsrika år. Jag är också tacksam för allt stöd jag har fått från så många personer. Jag är tacksam och stolt för förtroendet från idrottarna och lojaliteten från tränarna omkring mig. Jag kände att det är dags att lämna nu och att vara öppen för nya möjligheter”.

Fortsatt fokuserad

Han ser fram emot säsongsavslutningen, där Sara Hector jagar segern i storslalomcupen. Hector leder totalen och har kvar att tävla i Lenzerheide, Åre och Courchevel

”Vi måste fokusera på de sista tävlingarna nu. Vi har fortfarande viktiga mål att nå”.

Landslagschefen Lars Melin ger följande kommentar till SVT Sport sent under lördagen.

”Vi är tacksamma för den tid som varit och önskar honom lycka till med kommande utmaningar i hans jobb som coach framöver”.