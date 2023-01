25-årige Victor Muffat-Jeandet for rakt in i skyddsnätet under lördagens storslalom. Han låg kvar i backen och fick snabbt vård.

En stund senare flögs han iväg i helikopter. Fransmannen ådrog sig ett flertal skärskador i handen och en bruten nästa.

Han vårdas nu på sjukhus i Bern där man också genomför tester på hans västra knä.

”Jag väntar på att göra fler tester på knät, som inte känns bra”, skriver Muffat-Jeandet på Instagram.

Han genomgick en näsoperation under natten och har fått sin hand ihopsydd.

”Det verkar inte vara några skadade senor eller nervproblem”, skriver alpinåkaren som också tackar alla som visat sitt stöd.