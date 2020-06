Ifrågasatt staty bortforslad från arena i Washington

Statyn, som föreställde George Preston Marshall, stod vid RFK-stadion och var nedklottrad när den forslades bort under fredagen. Den första svarta spelaren i NFL kontrakterades redan 1946 men Marshall vägrade att låta svarta spela i laget, kämpade aktivt emot integration, innan federala myndigheteter grep in och 1962 kunde Bobby Mitchell, som senare valdes in i Hall of Fame, ansluta till laget.

– Det här är en symbol av en man som inte trodde på att män och kvinnor var skapade jämlika och som arbetade emot integrationen, säger företrädare från Events DC i ett uttalande.

Samtidigt höjs röster för att Redskins tas bort från lagnamnet. Washington Post kräver det bland annat från sin ledarsida.

Borgmästaren kräver namnändring

Washingtons borgmästare, Muriel Bowser, anser att namnet är ett hinder för att laget ska ges tillstånd att bygga ett nytt stadion i huvudstaden.

– Det är dags att för laget att ta itu med namnet som upprör så många människor. Laget förtjänar ett namn som återspeglar den känsla som vi byggt upp för det här älskade laget, säger Bowser.

Laget ägs sedan 1999 av Daniel Snyder som under åren avvisat förslag om att stryka Redskins, loggan är en bild på en indianhövding i fjädrar, ur namnet.

Marshall valdes in i Hall of Fame 1963 och dog 1969.