Här är idrottsstjärnorna som vill göra skillnad

Mikael Backlund, NHL-spelare och världsmästare med Tre Kronor, engagerar sig i Locker Room Talk som arbetar för jämställdhet och schyssta attityder i omklädningsrummen, och en mer välkomnande hockey.

– Jag vet ju hur jargongen är och har själv fått anpassa mig och kanske inte alltid varit mig själv för att passa in, säger han till SVT Sport.









Jimmy Durmaz, landslagsspelare i fotboll, är även han aktiv inom Locker Room Talk.

– Det är något jag brinner för – att hjälpa så många som möjligt – och mer måste till för att det ska bli bättre, säger Jimmy Durmaz till SVT Sport.









Mika Zibanejad, precis som Backlund NHL-spelare och Tre Kronor-stjärna, är intresserad av integrationsfrågor. Han kände sig annorlunda under uppväxten och har förstått att han kan bli en förebild för invandrarungdomar.



– Jag vill ta ansvar och visa att alla är välkomna. Hjälpa folk i förorten att upptäcka den här sporten som givit mig så mycket.







Ishockeyklubben Kiruna IF har öppet stött HBTQ-rörelsen, klubben spelar i regnbågsfärgade tröjor och belönades bland annat 2015 med Sportspegelpriset för sitt engagemang mot bland annat homofobi.









Årets vinnare av Sportspegelnpriset engagerar sig alltså i unga tjejer i förorten genom projektet Basket Gäris. SVT Sport var i höstas med på en träning med tjejerna i Vårby och Amanda Zahui.