Minst 40 miljoner till Henrik Stenson efter LIV-tourseger

Henrik Stenson blev en vinnare direkt i sin debuttävling på den kritiserade LIV-touren i golf, som finansieras av Saudiarabiens statliga investeringsfond PIF.

– Jag antar att vi kan vara överens om att jag spelade som en kapten, säger Stenson efter segern, en blinkning till att Stenson förlorade kaptensrollen i det europeiska Ryder Cup-laget när han valde att gå till den kontroversiella LIV-touren.

Efter att ha varit i delad ledning med amerikanen Patrick Reed efter fredagens första rond och i ensam ledning efter lördagens andra rond höll den 46-årige svenske stjärnan ihop spelet tillräckligt väl under söndagens tredje och avslutande runda för att vinna tävlingen på Donald Trumps bana i Bedminster, New Jersey, i USA individuellt.

”Som en kapten”

– Det är fint att vara här med grabbarna och få en känsla för det. Det har varit köriga tio dagar och jag är extremt stolt över att jag lyckades fokusera som jag gjorde, säger Stenson.

– Det har varit lite svajigt att komma hit, jag har inte lyckats vinna på några år, så det blir lite extra press när du tävlar om segern.

Stenson, som ledde med tre slag inför avslutningen, avslutade med en stabil runda på två under par som innebar en total på elva under, och vann med två slag före amerikanen Matthew Wolff och Dustin Johnson. Wolff hade en fantastisk avslutning och gick rundan på sju under par, men det räckte alltså inte för att komma i kapp Stenson.

Viss dramatik bjöd Stenson på, när han på det näst sista hålet – nummer sjutton – misslyckades med att träffa greenen på andra slaget, vid en knapp tvåslagsledning. Men med en lång putt kunde han rädda par på hålet.

Men på 18.e hålet, ett par fem, hade han segern i egna händer med en tvåslagsledning och avslutade felfritt.

Mer pengar

Den individuella segern ger honom 4 miljoner dollar, motsvarande omkring 40,7 miljoner svenska kronor, enligt siffror från Golf Digest. Där till får Stenson ytterligare prispengar eftersom hans lag Majesticks, men engelsmännen Lee Westwood, Ian Poulter och Sam Horsfield slutade på andra plats i Bedminsters lagtävling.