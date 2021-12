Frida Westman har inlett sin debutsäsong i världscupen i backhoppning starkt. Förra helgen i ryska Nizny Tagil blev hon 18:e – vilket redan då var den bästa placeringen en svensk damhoppare någonsin fått med sig.

Ett resultat som hon toppade i helgens världscuptävlingar i Lillehammer. I kvalhoppningen i fredags visade hon kanonform och blev åttonde bland världseliten – och i lördagens backhoppning i normalbacke blev hon 13:e totalt efter ha blivit 14:e och 15:e i de två hoppen. I söndagens tävling i stor backe fick hon dock nöja sig med en 26:e plats.

”Jag tror nästan inte att det är sant! Nog för att Frida har tagit stora steg den senaste tiden och att hon definitivt har potential att slå in sig i världseliten. Men att hon skulle lyckas med det redan under debutsäsongen i världscupen och under sin endast tredje tävling är makalöst bra”, sade Andreas Arén, sportsligt ansvarig för backhoppning på Svenska skidförbundet, i ett pressmeddelande redan efter kvalhoppet i fredags.

Westman ligger efter sina två första tävlingshelger på en 17:e plats i totalen i världscupen.

KLIPP: Frida Westman debuterade i världscupen (26 november)