Hammarby missar slutspel – för första gången på 25 år

Det är första gången på 25 år som Hammarby missar slutspelet. Forslund fick tag i bollen som studsade förbi Hammarbymålvakten Filip Mörkdals fingrar.

– Han fick inte ordning på bollen och så slank den ner framför fötterna, säger Forslund till Aftonbladet Play. Mörkdal var förtvivlad och låg på rygg efteråt.

Saik ledde hela tiden men Hammarby kom hela tiden tillbaka men fick aldrig tid efter 8-7-målet. Det blev tolv mål i en virvlande andra halvlek.

– Det var en konstig andra halvlek. Vi gör mål och de gjorde mål direkt efter och vi blev aldrig av med dem. De var hetare än oss i andra halvlek. Det hände lite för mycket och vi fick aldrig kontroll på bollen. Det måste bli bättre framöver i slutspelet, summerar Forslund.

Det var tomma blickar hos hammarbyspelarna efteråt.

– Vi gör en väldigt bra andra halvlek och ger oss själva chansen. Det gör det ännu mer frustrerande att de avgör i 93:e. Det är en frustration och besvikelse hos alla. Vi skapar oss chansen att stänga igen, men klarar inte av det, säger Robin Sundin.

Hammarby reste sig efter 0-3

Efter den första halvleken låg Hammarby under med 3-0 i Sandviken. Sedan tog den sprakande andra akten vid. Innan ens fem minuter var spelade pangade den förre Saik-spelaren, ikonen Daniel Mossberg, in 3-3 och då hade Hammarby en plats i åttondelen klar, eftersom Broberg ledde hemma mot Motala (vann med 6-3).

Ett par minuter senare rann Rasmus Forslund igenom på vänsterkanten och satte 4-3 för Sandviken och var Hammarby återigen utanför slutspelet.

Innan speakerns ens hann ropa ut Forslund klev Mossberg bestämt igenom på vänsterkanten och pangade in 4-4 från snäv vinkell.

Mossberg snackade ut sig

Någa minuter därpå klippte Lucas Widman in 5-4 för Sandviken efter att bajenspelarna inte vågat gå för hårt i straffområdet. En minut senare drog Robin Sundin in 5-5 på en hörna.

Mossberg snackade till sig en utvisning med kvarten kvar och istället för att bli en man mer på banan för Hammarby var det lika antal när Hannaes Edlund drog in 6-5 på straff, som kom till efter stort slarv i Hammarbys straffområde. I samma matchminut drog Christoffer Fagerström in 6-6 på halvvolley. Minuten senare blev Rasmus Forslund frispelad på vänsterkanten och drog in 7-6 för Sandviken. David Jansson gjorde snyggt bakom ryggen 7-7 för Hammarby från nära håll vilket såg ut att räcka till poäng och slutspel – men icke.

Matchen i kväll var ett koncentrat av Hammarbys säsong med en chans som missades.