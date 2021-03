Covidkaoset fortsätter – fjärde bandysemin flyttas

Svenska bandyförbundet och Svensk elitbandy väljer, efter att spelare i båda lagen visat symtom på covid-19, att skjuta upp den fjärde SM-semifinalen. Den skulle ha spelats på lördag den 20 mars, ett nytt speldatum är inte satt.

– Efter ett snabbt agerande tillsammans med berörda klubbar och Svensk Elitbandy, har vi kommit fram till att vi måste utreda alla möjligheter kring finalerna, säger Pär Gustafsson, Generalsekreterare på Svenska bandyförbundet.

Villa leder semifinalserien med 2–1 i matcher, där Lidköping i går vann den tredje via walk over eftersom runt åtta spelare i Sandviken hade coronasymtom som feber och krasslig i halsen. Senare under kvällen konstaterade klubben att sju spelare hade testat positivt, och SAIK har stängt ner verksamheten tills vidare.

Finalen ska i nuläget avgöras den 27 mars, men kan senareläggas. Något beslut i finalfrågan är ännu inte taget.

I den andra semifinalen leder AIK mot Edsbyn med 2–1 i matcher.