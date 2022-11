Gripen, på streckplats, tog under fredagen emot niondeplacerade Sandviken. Första målet kom redan efter tre minuters spel, på en hörna. Dennis Henriksen slog in den och Albin Airisniemi klippte till, och bollen gick in.

Men i matchens 32:a minut bjöd Gripen på en riktigt läcker hörnvariant. Victor Hjelm skickade in bollen, samtidigt som flera Gripenspelare låtsades skjuta mot mål, men istället fångade en skrinnande Christoffer Norin upp bollen på första stolpen och avslutade i mål, till 1–1.

Första segern för säsongen

Bara minuter senare tryckte Hannes Edlund in 2–1 till Sandviken, även det här målet gjordes på hörna. Det resultatet stod sig till halvtid, och även hela matchen ut. Albin Airisniemi slog hörnan till 2–1-målet och gjorde ett mål och en assist i matchen.

– Det kändes jävligt bra, säger Sandvikens Daniel Berlin i elitserienlives sändning.

Sandviken tog därmed sin första seger i årets serie, efter en trevande start. Nykomlingen Gripen får fortsätta att vänta på sin första seger.