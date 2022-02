Målvakter:

Andreas Bergwall, AIK

Anton Andersson, Sirius

Jesper Thimfors, Villa Lidköping

Henrik Kjellsson, Västerås SK

Utespelare:

Erik Pettersson, AIK

Linus Pettersson, do

Tobias Nyberg, do

Christoffer Fagerström, Bajkal Energija

Martin Söderberg, Broberg-Söderhamn

Jesper Granqvist, Edsbyn

Oskar Vikblad, do

Adam Gilljam, Jenisej

Simon Jansson, Kuzbass

Albin Airisniemi, Sandviken

Daniel Berlin, do

Hannes Edlund, do

Christoffer Edlund, Villa Lidköping

Erik Säfström, do

Joel Broberg, do

Ludvig Johanson, do

Martin Karlsson, do

Martin Landström, Västerås SK

Pontus Vilén, do

Martin Johansson, Villa Lidköping