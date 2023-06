Se Brittney Griners historia – från ryskt fängelse till fångutbyte i spelaren ovan.

Den dubbla OS-guldmedaljören Brittney Griner dömdes i februari förra året till nio års fängelse för narkotikabrott efter att ha fastnat i en flygplatskontroll med cannabisolja i bagaget. Efter flera månader nåddes dock en uppmärksammad överenskommelse mellan Ryssland och USA, och Griner släpptes i december i utbyte mot vapenhandlaren Viktor But.

KLIPP: Griner känslosam när hon berättar om fängelsetiden: ”Vet vad mörka tider innebär”

Brittney Griner blev känslosam under presskonferensen. Foto: AP

Sedan comebacken i WNBA har Griner, som missade hela förra säsongen, spelat nio matcher för Phoenix Mercury och gjort 19,1 poäng i snitt per match. 32-åringen toppar listan över antal blockeringar per match, 2,4 stycken – trots att hon missat tre matcher på grund av en höftskada.

När WNBA nu presenterar vilka som är uttagna till All Star-matchen den 15 juli finns Griner med som en av startspelarna. Det är nionde gången som 32-åringen blir uttagen till All Star, förra året inkluderat. När Griner satt fängslad under 2022 valde WNBA att ge henne en hedersplats i laget.