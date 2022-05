Sedan februari har Brittney Griner suttit häktat i Ryssland. Hon greps på en flygplats och misstänks ha haft illegala droger i sin väska.

Ropen över att få henne släppt har varit många.

Nu rapporterar CNN att den amerikanska staten har kopplar in SPEHA (US Special Presidential Envoy for Hostage Affairs), som arbetar med att fria ”felaktigt häktade personer utomlands, för att få hem Griner.

”Kommer prata med alla”

SPEHA styrs av den pensionerade elitsoldaten Roger D.Carstens.

– Han kommer åka överallt, han kommer prata med alla som krävs, om det innebär att kunna få med en amerikan hem och återförena den amerikanen med hennes familj, säger talespersonen Ned Price till CNN.

Griner kommer även att hedras i amerikanska ligan WNBA under säsongen. Hennes initialer och nummer (42) kommer att stå på golvet i samtliga tolv arenor.

– Vi har Brittney i våra tankar, säger WNBA-kommissionären Cathy Engelbert i ett uttalande.

KLIPP: Fängslades i Ryssland – var är Brittney Griner? (17 mars)