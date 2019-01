James Hardens succé fortsätter

Houston Rockets låg under med så mycket som 16 poäång, men lyckades vända och vinna matchen efter att stjärnguarden James Harden satt en trepoängare fram till 98-95 med 75 sekunder kvar av matchen.

Harden har nu gjort 30 poäng eller mer i 23 raka matcher. Med det är han fyra i historien efter Wilt Chamberlain, som har tre längre poängsviter.

Harden har dessutom gjort 40 poäng eller fler i tolv av de 17 senaste matcherna, vilket dessutom inkluderar ett lagrekord på 61 poäng, mot New York Knicks.

Förutom sina 30 poäng tog Harden även elva returer och gjorde sex assist. Dessutom blockade han tre skott. Och Houstons tränare Mike D'Antoni hyllade stjärnguardens defensiv efter matchen.

Paul gjorde comeback

– Jag sade just till James (Harden) att de rösta in honom på fel position i All Star-matchen, han spelar guard, men borde spela center, säger han efter matchen.

Ytterligare glädjande nyheter för Houston var att deras andra stjärnguard Chris Paul gjorde comeback efter en tids skadefrånvaro. Paul gjorde tolv poäng, sex assist och tog fem returer på 25 minuters speltid.

Dončić succé fortsätter

Annat noterbart från nattens NBA var att Dallas Mavericks succérookie, 19-årige Luka Dončić gjorde en triple-double, med sina 35 poäng, 12 returer och 10 assist. Med det blev han historisk som den yngsta spelaren någonsin att göra en triple-double med 30 poäng eller mer. Det tidigare rekordet hade LeBron James som var 20 år och 100 dagar.