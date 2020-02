Kawhi Leonard fick Kobe Bryant MVP Award under NBA:s all star-match. Foto: TT Nyhetsbyrån

Kobe Bryant högst närvarande vid All star-match

Basketlegendaren Kobe Bryant, som under sin karriär alltid var på topp under All star-möten, stod som väntat i centrum när det var dags för årets upplaga i den amerikanska ligan NBA.

Med sitt namn på bästa spelar-priset, sitt nummer på lagtröjorna och Bryant-anpassade matchregler präglade han basketjippot i Chicago.

– Man kände helt klart hans närvaro, sade tidigare lagkamraten LeBron James efter matchen.

I ett knökfullt United Center i Chicago inleddes kvällen med åtta tysta minuter för att hedra Kobe Bryant, som bar både nummer 8 och 24 under sina 20 säsonger med Los Angeles Lakers. -Vi kommer nog aldrig att se en basketspelare som Kobe igen. Det här är en svår tid för hela NBA-familjen, sade en annan Lakers-legendar – Earvin ”Magic” Johnson. Före uppkast kom ytterligare hyllningar, bland annat i form av sång framförd av Jennifer Hudson, iklädd en Lakers-lila klänning, samtidigt som bilder på basketgiganten både på planen och tillsammans med dottern Gianna visades på storskärm. 13-åriga Gianna ”Gigi” Bryant och sju andra personer omkom samtidigt som Kobe då den helikopter som de färdades i kraschade den 26 januari. KLIPP: Kobe Bryants mäktigaste poäng Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Lista: Kobe Bryants mäktigaste poäng Hyllades på matchställen Även årets All star-matchställ var en hyllning till de döda. Spelarna i Giannis Antetokounmpos lag hade alla Kobe Bryants nummer 24 på ryggen medan motståndarna i LeBron James lag bar Gianna Bryants nummer 2. På höger bröst satt en svart cirkel med nio stjärnor som symboliserar samtliga omkomna vid helikopterkraschen och på vänster axel ett svart sorgeband för David Stern, som chefade över den amerikanska basketligan NBA i 30 år och som avled den 1 januari. Matchen, både höjdpunkt och avslutning på NBA:s All star-helg, spelades på klassisk basketmark – Chicago Bulls hemmaplan – och mycket hade under helgen redan handlat om hyllningar av Bryant. Inför matchen meddelades att priset för mest värdefulle spelare (MVP) under All star-mötet fortsättningsvis kommer att bära Kobe Bryants namn. Och den förste att få utmärkelsen blev Kawhi Leonard, Los Angeles Clippers. – Vi funderade på hur vi bäst hedrar Kobe (Bryant). En av de saker som utmärker honom, förutom hans fem mästerskapstitlar, är att han har varit med i 18 All star-lag och har rekordet på fyra MVP-titlar, sade Adam Silver vid ett pressmöte natten till söndag svensk tid, skriver ESPN. Specialregler Även spelreglerna hade Bryant-justerats inför mötet. Bland annat krävdes en poängsumma på ledande lagets poäng efter period tre plus 24 för att vinna matchen. Inför den avgörande perioden ledde Giannis Antetokounmpos lag med 133 mot LeBron James 121. James lag kom i fjärde snabbt ikapp och efter det att båda lagen hade passerat 150 poäng var det otroligt jämnt matchen ut. Med ställningen 156–155 till LeBrons lag foulade Kyle Lowry – till vardags i Toronto nu för Giannis lag. Lakers-centern Anthony Davis kunde sätta en straff och därmed ge LeBrons lag de 157 poäng som krävdes för vinst. – Vi visste inte vad vi skulle vänta oss eftersom det var ett helt nytt format. Men genom hela fjärde perioden sade vi ”det var jävligt kul”, sade LeBron James under presskonferensen efter matchen. Dela Dela