LeBron James storspelade när Lakers tog efterlängtad seger

För en knapp vecka sedan omkom Los Angeles Lakers-legendaren Kobe Bryant i en helikopterolycka.

I går spelade Lakers lagets första match sedan olyckan, och det blev då förlust med 119–127.

James matchvinnare

Men i natt blev det seger för Lakers. Laget vann med 129–113 borta mot Sacramento Kings. Stor matchvinnare var LeBron James, som stod för en så kallad ”triple-double”, det vill säga tvåsiffrigt i tre olika kategorier. Han gjorde 15 poäng, 11 assist och tog tio returer. Det var hans elfte ”triple-double” för säsongen, och hans 92:a i karriären.

Även under denna match hedrades Kobe Bryant och dottern Gianna (som även hon omkom i olyckan). Under matchens första timeout – mindre än fyra minuter in i matchen – visades en video där de båda spelade basket. När den visades tittade personer från båda lagen på. Bryants tröjnummer (8 och 24) visades på planen, samtidigt som hans röst hördes i arenan.

Namnet skanderades

Även på läktarna hedrades Bryant, då många åskådare hade tröjor med hans namn på. Dessutom skanderades hans namn många gånger under matchen.

Även utanför arenan var det känslosamt. En minnesvägg, med bilder på Kobe och Gianna Bryant, hade satts upp, där supportrarna lämnade meddelanden och blommor.

