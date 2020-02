Milwaukee klart för slutspel – som tidigaste lag någonsin

Enligt JR Radcliffe, Journal Sentinel, har inget lag tidigare varit klart för slutspel den 23 februari, vilket är två månader innan slutspelet drar igång. När Milwaukee, som själva inte spelade inatt, fick se Chicago besegra Washington kunde de jubla över att ha säkrat slutspelsplatsen redan nu.

Golden State Warriors säkrade slutspelsplats den 25 februari 2017.

Milwaukee har varit enastående under säsongen och det poängbästa laget i NBA. Under 2020 har laget vunnit 20 av de 24 matcher och har just nu åtta poäng ner till konferenstvåan och regerande mästaren, Toronto Raptors.

Milwaukee har vunnit NBA-slutspelet en gång, 1971.