New Orleans Pelicans-Phoenix Suns 128-117

(26-27, 29-25, 40-30, 33-35)

Poängplockare, New Orleans: Zion Williamson 35, Jose Alvarado 20, CJ McCollum 18, Larry Nance Jr 17, Naji Marshall 14, Jonas Valanciunas 12, Devonte' Graham 5, Dyson Daniels 4, Trey Murphy III 3.

Phoenix: Deandre Ayton 25, Chris Paul 24, Torrey Craig 14, Devin Booker 14, Damion Lee 12, Mikal Bridges 11, Jock Landale 9, Cameron Payne 5, Josh Okogie 3.

Publik: 16 381 (Smoothie King Center, New Orleans).